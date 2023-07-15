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15:10, 15 июля 2023Мир

Зеленский раскрыл подробности встречи с президентом Южной Кореи

Заленский заявил, что обсудил с президентом Южной Кореи Елем проведение саммита мира

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил со своим южнокорейским коллегой Сок Елем проведение «саммита мира». Подробности встречи глава государства раскрыл в Telegram.

Зеленский подчеркнул, что это был первый визит Сок Еля на Украину в истории отношений двух стран. По его словам, они обсудили «все то, что важно для нормальной и безопасной жизни людей», включая возвращение депортированных граждан, реализацию «формулы мира», подготовку глобального «саммита мира», а также экономическое сотрудничество и продовольственную и энергетическую безопасность.

О том, что Сок Ель прибыл с необъявленным визитом на Украину, стало известно 15 июля. Южнокорейский лидер и его супруга Ким посетили Бучу и Ирпень в Киевской области.

30 мая Зеленский сравнил Украину с Южной Кореей времен Корейской войны в 50-х годах. По его словам, в те годы весь мир поддержал Сеул. Зеленский считает, что Южная Корея лучше всех понимает украинцев.

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    Константин Лысяков
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