Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:29, 15 июля 2023Мир

Президент Южной Кореи прибыл на Украину

Президент Южной Кореи Сок Ель прибыл с необъявленным с визитом на Украину

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Президент Южной Кореи Сок Ель прибыл с необъявленным визитом на Украину, сообщило корейское информационное агентство «Рёнхап».

Южнокорейский лидер и его супруга Ким Кеон Хи приехали из Польши, сообщил старший секретарь политика. По его словам, президент посетил Бучу и Ирпень в Киевской области.

Как пишет агентство, визит Сок Еля на Украину завершает его двухэтапную поездку, в ходе которой он также посетил саммит НАТО в Литве.

Что думаешь? Оцени!
    Константин Лысяков
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД оценили заявление ООН о падении ракеты КНДР в экономической зоне России

    В США заявили о лжи Зеленского о потерях ВСУ при контрнаступлении

    Президент Южной Кореи прибыл на Украину

    Очередь на задержанный рейс Анталья — Москва попала на видео

    Некоторые украинские пенсионеры лишились доплат из-за нехватки средств

    Раскрыты причины называть Москву большой деревней

    Обстрел ВСУ разрушил школу в Запорожской области

    Пленный солдат ВСУ рассказал о плохом вооружении украинской армии

    В РФС рассказали о возможном проведении матча со сборной Бразилии

    Стало известно о двух погибших в результате ДТП с автобусом на Кубани

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости