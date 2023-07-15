Президент Южной Кореи прибыл на Украину

Президент Южной Кореи Сок Ель прибыл с необъявленным с визитом на Украину

Президент Южной Кореи Сок Ель прибыл с необъявленным визитом на Украину, сообщило корейское информационное агентство «Рёнхап».

Южнокорейский лидер и его супруга Ким Кеон Хи приехали из Польши, сообщил старший секретарь политика. По его словам, президент посетил Бучу и Ирпень в Киевской области.

Как пишет агентство, визит Сок Еля на Украину завершает его двухэтапную поездку, в ходе которой он также посетил саммит НАТО в Литве.