В России предложили увеличить штраф за нарушение прав потребителя

«Известия»: ОПИ предложила увеличить в РФ штраф за нарушение прав потребителя

«Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) предложила увеличить в России штраф за нарушение прав потребителя и обратилась с соответствующей инициативой в правительство и Роспотребнадзор. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что за грубые нарушения, например, включение в договор недопустимых и противоречащих закону условий, навязывание ненужных услуг, предлагается взыскивать не 20 тысяч рублей, как это происходит сейчас, а оборотный штраф в размере одного процента с учетом выручки за прошлый год.

ОПИ предложила ввести такие штрафы в сфере торговли, для страховых компаний и автодилеров. Роспотребнадзор поддержал инициативу.

Глава ОПИ Олег Павлов отметил, что за последние два года число грубых нарушений прав потребителей в России выросло в пять раз. В первую очередь речь идет о маркетплейсах, которые обязывают покупателей платить за возврат некачественных товаров, о страховых компаниях, которые навязывают дополнительные услуги, о навязывании страховок к кредитам.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов выразил мнение, что оборотный штраф является исключительной мерой, поскольку он ставит под угрозу существование компании. Он призвал наложить мораторий на подобные инициативы, чтобы не допустить роста цен и не нанести ущерб экономике.

Ранее Национальный союз защиты прав потребителей выступил с предложением установить максимальную надбавку на стоимость автомобилей отечественной сборки на уровне 15 процентов.

