В России призвали к бдительности после предотвращения убийств Симоньян и Собчак

Сенатор Джабаров призвал к бдительности после предотвращения убийств Симоньян и Собчак

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Лентой.ру» призвал россиян к бдительности после предотвращения убийств главного редактора телеканала RT и Международного информационного агентства «Россия сегодня» Маргариты Симоньян, а также журналистки Ксении Собчак.

Сенатор отметил работу Федеральной службы безопасности (ФСБ), Следственного комитета (СК) и Министерства внутренних дел (МВД), предотвративших покушения. «Я очень рад, что ФСБ, СК и МВД успешно задержали негодяя, готовящего убийства», — добавил он.

При этом Джабаров напомнил, что покушения по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) в России уже происходили.

«Сколько уже терактов они совершили в нашей стране. К сожалению, были уже и погибшие: Дарья Дугина, Владлен Татарский, и пострадавшие. Я думаю, что это не последняя попытка. Потому что они вербуют малолетних или совершенно незрелых молодых людей, которые не имеют еще жизненной позиции и за деньги готовы на преступления», — сказал собеседник «Ленты.ру».

Все чаще и чаще многим приходит мысль о том, что надо усилить наказание за террористическую деятельность, за измену Родине. По сути, то, что сделали наши граждане — это измена Родине. Они пошли на вербовку со стороны иностранного государства и согласились совершить теракт Владимир Джабаров первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам

Также сенатор призвал к бдительности и усилению контроля за передвижениями граждан, прибывших в Россию с Украины.

«Трудно определить, с какими намерениями человек едет в Россию. Подавляющее большинство бежит. Но есть и те, кто по заданию СБУ проникают в Россию для того, чтобы совершать теракты», — заключил Джабаров.

15 июля стало известно, что ФСБ совместно с СК и МВД предотвратило покушения на Симоньян и Собчак. По версии спецслужб, обе операции готовили члены неонацистской группировки «Параграф-88» по заданию СБУ.

Подозреваемых задержали 14 июля в Москве и Рязанской области. На допросах они заявили, что за каждое преступление им обещали вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей.