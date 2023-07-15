Тяжелораненый российский военнослужащий спас трех офицеров в зоне СВО

Тяжелораненый военнослужащий из Дагестана Руслан Халидов спас трех офицеров в зоне СВО

Российский военнослужащий из Дагестана Руслан Халидов с позывным Лакец спас в зоне специальной военной операции (СВО) трех офицеров внутренних войск, будучи тяжелораненым. Внимание на случившееся обратили в официальном Telegram-канале Рутульского района республики.

Халидов родился в небольшом селе Верхний Катрух. «Руслан, в состоянии контузии и тяжелораненый довел, офицеров до медицинского пункта», — сообщил представитель пресс-службы Рутульского района.

Кроме того, к публикации прикрепили ролик, на котором можно увидеть самого Халидова с перевязанными головой и шеей, а также двоих спасенных им офицеров. «Лакец не слышит, он раненный в шею», — рассказал снявший видео офицер. На записи также запечатлен момент награждения Халидова за его боевой подвиг Георгиевским крестом. Автор видеоролика поблагодарил Халидова за спасение и признался, что если бы тот не вывез их с точки боя, то они бы все погибли.

В июле стало известно, что бойцы группировки Вооруженных сил России «Отважные» спасли из-под обстрела своего командира, получившего ранение.