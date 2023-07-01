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07:03, 1 июля 2023Россия

Бойцы «Отважных» спасли раненного командира под Кременной

Бойцы «Отважных» спасли командира, раненного во время боя под Кременной

Фото: РИА Новости

Бойцы группировки Вооруженных сил России (ВС РФ) «Отважные» («О») спасли из-под обстрела своего командира, получившего ранение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военнослужащего Центрального военного округа с позывным Алмаз.

Противник заметил российских военных, когда те шли по лесу к позициям. Со стороны ВСУ был открыт обстрел из АГС. Командира, чей позывной Броха, ранило осколками гранаты в ноги и руку. Раненому была оказана первая помощь, остановлена кровь. Также бойцы запросили эвакуацию.

Все это время противник вел за наблюдение с беспилотник и продолжал обстрел. «Но мы не могли позволить себе бросить раненого Броху, потому что он – наш брат», – отметил собеседник агентства.

В итоге российские военные вытащили командира из-под обстрела и спасли его, все остались живы.

Ранее Минобороны России сообщило о героическом поступке связиста Денис Аладина. В ходе боя противник начал артиллерийский обстрел, что привело к повреждению проводной линии связи. Ефрейтор смог восстановить линию связи под непрекращающимся обстрелом.

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    Екатерина Подвигина
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