Минобороны России сообщило о героическом поступке связиста
Героизм связиста Денис Аладина позволил российским военным нанести огневое поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Восток» Олег Чехов. Его слова приводит РИА Новости.
В задачи радиотелефониста мотострелковой бригады ефрейтора Аладина входит обеспечение связью подразделений бригады на одном из участков южнодонецкого направления. В ходе боя противник начал артиллерийский обстрел, что привело к повреждению проводной линии связи.
Ефрейтор Аладин под обстрелом смог восстановить связь вблизи линии боевого соприкосновения между опорным и командным пунктами штурмового отряда бригады. «Благодаря его мужественным и умелым действиям подразделения были обеспечены бесперебойной связью и успешно выполнили боевую задачу по нанесению огневого поражения противнику», — отметил Чехов.