Минобороны России сообщило о героическом поступке связиста

Минобороны: героизм связиста помог поразить силы ВСУ на южнодонецком направлении

Героизм связиста Денис Аладина позволил российским военным нанести огневое поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Восток» Олег Чехов. Его слова приводит РИА Новости.

В задачи радиотелефониста мотострелковой бригады ефрейтора Аладина входит обеспечение связью подразделений бригады на одном из участков южнодонецкого направления. В ходе боя противник начал артиллерийский обстрел, что привело к повреждению проводной линии связи.

Ефрейтор Аладин под обстрелом смог восстановить связь вблизи линии боевого соприкосновения между опорным и командным пунктами штурмового отряда бригады. «Благодаря его мужественным и умелым действиям подразделения были обеспечены бесперебойной связью и успешно выполнили боевую задачу по нанесению огневого поражения противнику», — отметил Чехов.