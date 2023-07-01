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06:07, 1 июля 2023Россия

Минобороны России сообщило о героическом поступке связиста

Минобороны: героизм связиста помог поразить силы ВСУ на южнодонецком направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Героизм связиста Денис Аладина позволил российским военным нанести огневое поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Восток» Олег Чехов. Его слова приводит РИА Новости.

В задачи радиотелефониста мотострелковой бригады ефрейтора Аладина входит обеспечение связью подразделений бригады на одном из участков южнодонецкого направления. В ходе боя противник начал артиллерийский обстрел, что привело к повреждению проводной линии связи.

Ефрейтор Аладин под обстрелом смог восстановить связь вблизи линии боевого соприкосновения между опорным и командным пунктами штурмового отряда бригады. «Благодаря его мужественным и умелым действиям подразделения были обеспечены бесперебойной связью и успешно выполнили боевую задачу по нанесению огневого поражения противнику», — отметил Чехов.

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    Екатерина Подвигина
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