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05:45, 1 июля 2023Бывший СССР

В Минобороны сообщили о попытке ВСУ провести разведку боем в Запорожье

МО: российские военные пресекли разведку боем ВСУ на запорожском направлении

Фото: РИА Новости

Подразделения группировки российских войск «Восток» пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести разведку боем на запорожском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов, передает РИА Новости.

Он пояснил, что в районе Новоданиловки пехота противника попыталась совершить такой маневр, но понесла потери и отступила. Также с помощью воздушной разведки была обнаружена разведывательная группа ВСУ, ее ликвидировали при помощи артиллерии. Кроме того, в районе Малой Токмачки гаубицами были уничтожены автомобили с живой силой противника.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков назвал наиболее вероятной целью для ВСУ захват Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). В качестве довода своей гипотезы он указал, что Киев развернул мощную информационную кампанию о якобы подготовке Россией техногенного инцидента на станции. «Все говорит о том, что это направление в центре внимания противника. Он там еще пойдет вперед. И мы готовы его встретить», — резюмировал эксперт.

30 июня военный аналитик Борис Джерелиевский рассказал, с чем связаны активные передвижения украинских войск в Днепропетровской и Запорожской областях. Эксперт объяснил, что эти маневры ВСУ связаны не с переброской основных сил, а с действиями, которые следует совершить для защиты от российских атак. Украинские военные опасаются российских ударов, отметил он.

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    Марина Совина
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