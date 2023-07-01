В Минобороны сообщили о попытке ВСУ провести разведку боем в Запорожье

МО: российские военные пресекли разведку боем ВСУ на запорожском направлении

Подразделения группировки российских войск «Восток» пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести разведку боем на запорожском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов, передает РИА Новости.

Он пояснил, что в районе Новоданиловки пехота противника попыталась совершить такой маневр, но понесла потери и отступила. Также с помощью воздушной разведки была обнаружена разведывательная группа ВСУ, ее ликвидировали при помощи артиллерии. Кроме того, в районе Малой Токмачки гаубицами были уничтожены автомобили с живой силой противника.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков назвал наиболее вероятной целью для ВСУ захват Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). В качестве довода своей гипотезы он указал, что Киев развернул мощную информационную кампанию о якобы подготовке Россией техногенного инцидента на станции. «Все говорит о том, что это направление в центре внимания противника. Он там еще пойдет вперед. И мы готовы его встретить», — резюмировал эксперт.

30 июня военный аналитик Борис Джерелиевский рассказал, с чем связаны активные передвижения украинских войск в Днепропетровской и Запорожской областях. Эксперт объяснил, что эти маневры ВСУ связаны не с переброской основных сил, а с действиями, которые следует совершить для защиты от российских атак. Украинские военные опасаются российских ударов, отметил он.