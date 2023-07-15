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13:02, 15 июля 2023Бывший СССР

Российский пехотинец притворился украинцем и взял в плен трех бойцов ВСУ

Российский пехотинец притворился украинцем и взял в плен трех бойцов ВСУ под Кременной

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Российский пехотинец с позывным Тапок в одиночку взял в плен трех бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Кременной в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом в беседе с ТАСС рассказал командир штурмового отряда, в котором служит военный, с позывным Рубеж.

По словам командира, инцидент произошел, когда отряд ночью штурмовал опорный пункт противника. Гранатометчик с позывным Тапок подносил сослуживцам боеприпасы и случайно оказался в одном опорнике с солдатами ВСУ, однако не растерялся и решил притвориться украинцем.

«В ночи проскочил уже занятый опорник и залез в опорник с противником. Проявил смекалку, начал разговаривать с ними на украинском, сказал им: "Пацаны, нужно бежать, сейчас будет штурм"», — поделился Рубеж.

Он отметил, что украинские военные послушались Тапка и вышли из укрытия, после чего он скомандовал им бросить оружие и захватил их в плен.

Ранее в июле командир российской разведроты с позывным Метис рассказал, что его группа из десяти российских разведчиков Воздушно-десантных войск в ходе одного боя ликвидировала более 50 украинских военных.

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    Варвара Кошечкина
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