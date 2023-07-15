В Подмосковье грузовик протаранил 15 машин, три человека пострадали

В Подмосковье грузовик из-за технической неисправности протаранил 15 машин на трассе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло днем 15 июля на 19-м километре трассы М-1 «Беларусь» по направлению движения в сторону Москвы. По предварительной информации, водитель грузовика из-за технической неисправности совершил наезд на 15 машин, которые двигались в попутном направлении.

В результате происшествия пострадали три человека, их доставили в медицинское учреждение.

Ранее 15 июля сообщалось о ДТП в Заиграевском районе Бурятии. В поселке Онохой водитель маршрутки не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение. В результате ДТП пострадала пассажирка: она ударилась о поручень в салоне.