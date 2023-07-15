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13:40, 15 июля 2023Россия

В российском регионе балка ограждения проткнула маршрутку

В бурятском поселке Онохой балка дорожного ограждения проткнула маршрутку

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В поселке Онохой в Заиграевском районе Бурятии балка дорожного ограждения проткнула маршрутку. Об этом сообщает «Подъем».

По данным издания, инцидент в российском регионе произошел днем 15 июля. Водитель маршрутки, следуя по Пионерской улице, не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение. В результате ДТП пострадала пассажирка: она ударилась о поручень в салоне. Женщина была доставлена в медучреждение с ушибами.

Всего в маршрутке находилось семь пассажиров. Уточняется, что от самой балки никто не пострадал.

15 июля сообщалось, что на Алтае перевернулся грузовик с 14 туристами. В результате ДТП пострадали семь человек, одного из них госпитализировали, остальным оказали амбулаторную помощь.

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    Олег Давыдов
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