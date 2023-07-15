Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:41, 15 июля 2023Мир

Такер Карлсон поспорил с кандидатом в президенты США Пенсом из-за Украины

Журналист Такер Карлсон поспорил с кандидатом в президенты США Пенсом из-за Украины
Такер Карлсон и Майк Пенс

Такер Карлсон и Майк Пенс. Кадр: YouTube-канал BlazeTV

Бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон поспорил с кандидатом в президенты США Майком Пенсом из-за Украины в прямом эфире, трансляция велась на Youtube-канале BlazeTV.

Американский журналист напомнил об утверждении Пенса, что Украине не хватает американских танков, указав последнему, что за последние три года каждый город в Соединенных Штатах стал намного хуже. Он отметил деградацию экономики, рост уровня самоубийств, преступности и беспорядков в геометрической прогрессии.

По словам Карлсона, большинство людей «не могут найти на карте» Украину, которая получила десятки миллиардов долларов американских налогоплательщиков, поэтому возникает вопрос, в чем здесь заинтересованность США.

Аудитория встретила его слова аплодисментами. Пенс в свою очередь отказался оспаривать перечисленные аргументы, заявив, что это «не его забота». Он также призвал не считать «величайшую нацию на планете» неспособной решить собственные проблемы внутри страны.

Ранее Такер Карлсон раскритиковал попытки США противостоять России. Он отметил, что не понимает, зачем Вашингтон тратит из резервов сотни миллиардов долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    У 92-летнего Ивана Краско в больнице начались галлюцинации. Что известно о состоянии народного артиста?

    Польские врачи не выявили отравления в анализах Саакашвили

    Такер Карлсон поспорил с кандидатом в президенты США Пенсом из-за Украины

    В подконтрольном Украине Запорожье произошли взрывы

    Военкор заявил о невозможности ключевого этапа наступления украинских войск

    В Германии рассказали о ежедневных переговорах о мире на Украине

    Американские эксперты назвали Украину второсортным союзником НАТО

    Кандидат в президенты США призвал отказаться от вступления Украины в НАТО

    Стало известно о планах министра обороны Британии покинуть пост

    Сын госпитализированного актера Краско раскрыл подробности о его состоянии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости