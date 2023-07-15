Журналист Такер Карлсон поспорил с кандидатом в президенты США Пенсом из-за Украины

Бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон поспорил с кандидатом в президенты США Майком Пенсом из-за Украины в прямом эфире, трансляция велась на Youtube-канале BlazeTV.

Американский журналист напомнил об утверждении Пенса, что Украине не хватает американских танков, указав последнему, что за последние три года каждый город в Соединенных Штатах стал намного хуже. Он отметил деградацию экономики, рост уровня самоубийств, преступности и беспорядков в геометрической прогрессии.

По словам Карлсона, большинство людей «не могут найти на карте» Украину, которая получила десятки миллиардов долларов американских налогоплательщиков, поэтому возникает вопрос, в чем здесь заинтересованность США.

Аудитория встретила его слова аплодисментами. Пенс в свою очередь отказался оспаривать перечисленные аргументы, заявив, что это «не его забота». Он также призвал не считать «величайшую нацию на планете» неспособной решить собственные проблемы внутри страны.

Ранее Такер Карлсон раскритиковал попытки США противостоять России. Он отметил, что не понимает, зачем Вашингтон тратит из резервов сотни миллиардов долларов.

