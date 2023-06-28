Экс-ведущий Fox News раскритиковал попытки США противостоять России

Экс-ведущий Fox News Такер Карлсон раскритиковал попытки США противостоять России

Бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон раскритиковал попытки США противостоять России. Об этом он заявил в новом выпуске своего шоу Tucker on Twitter, доступном на его странице в соцсети.

«Вы наверняка спрашиваете себя, почему мы вообще воюем с Россией, в то время как мир скатывается к ядерному противостоянию, крупнейшему в истории?» — обратился Карлсон к американцам.

Экс-ведущий Fox News подчеркнул, что в попытках США противостоять России есть множество минусов. «Начиная с экономического коллапса, и заканчивая потенциальным исчезновением человечества. Есть ли веская причина того, почему мы воюем с Россией?» — высказался он.

Карлсон отметил, что не понимает, зачем Вашингтон тратит из резервов сотни миллиардов долларов. Журналист предположил, что финансирование Украины, вероятно, помогает президенту США Джо Байдену выплатить долги олигархам, вкладывающим деньги в строительство его виллы в Рехобот-Бич, штат Делавэр. «Или мы делаем это, чтобы власти продолжали врать о своих незаконных биолабораториях в Восточной Европе?» — добавил он.

«Или война нужна для того, чтобы неудачники вроде госсекретаря США Энтони Блинкена и замгоссекретаря Виктории Нуланд чувствовали, что еще делают что-то важное в их никчемных пустых жизнях?» — продолжил Карлсон. По его мнению, должна появиться более веская причина для того, чтобы США были втянуты в конфликт.

О том, что Карлсон покинул Fox News, стало известно 24 апреля. Причины такого решения не уточнялись. Позже телеведущий выступил с обращением, заявив, что в американских СМИ действует запрет на обсуждение важных тем, в том числе гражданских свобод, демографических изменений, корпоративной мощи и природных ресурсов.