Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:52, 28 июня 2023Интернет и СМИ

Экс-ведущий Fox News раскритиковал попытки США противостоять России

Экс-ведущий Fox News Такер Карлсон раскритиковал попытки США противостоять России

Фото: Jason Koerner / Getty Images

Бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон раскритиковал попытки США противостоять России. Об этом он заявил в новом выпуске своего шоу Tucker on Twitter, доступном на его странице в соцсети.

«Вы наверняка спрашиваете себя, почему мы вообще воюем с Россией, в то время как мир скатывается к ядерному противостоянию, крупнейшему в истории?» — обратился Карлсон к американцам.

Экс-ведущий Fox News подчеркнул, что в попытках США противостоять России есть множество минусов. «Начиная с экономического коллапса, и заканчивая потенциальным исчезновением человечества. Есть ли веская причина того, почему мы воюем с Россией?» — высказался он.

Материалы по теме:
Критика Байдена, расизм и сексизм. Fox News уволил самого популярного ведущего США. Чем он прославился?
Критика Байдена, расизм и сексизм.Fox News уволил самого популярного ведущего США. Чем он прославился?
26 апреля 2023
«Парень из низов» Как Джо Байден пережил череду личных несчастий и накопил миллионы долларов
«Парень из низов»Как Джо Байден пережил череду личных несчастий и накопил миллионы долларов
6 декабря 2020
«Это они развязали войну» Вина Запада, угроза миру и задачи СВО: главное из послания Путина Федеральному собранию
«Это они развязали войну»Вина Запада, угроза миру и задачи СВО: главное из послания Путина Федеральному собранию
21 февраля 2023

Карлсон отметил, что не понимает, зачем Вашингтон тратит из резервов сотни миллиардов долларов. Журналист предположил, что финансирование Украины, вероятно, помогает президенту США Джо Байдену выплатить долги олигархам, вкладывающим деньги в строительство его виллы в Рехобот-Бич, штат Делавэр. «Или мы делаем это, чтобы власти продолжали врать о своих незаконных биолабораториях в Восточной Европе?» — добавил он.

«Или война нужна для того, чтобы неудачники вроде госсекретаря США Энтони Блинкена и замгоссекретаря Виктории Нуланд чувствовали, что еще делают что-то важное в их никчемных пустых жизнях?» — продолжил Карлсон. По его мнению, должна появиться более веская причина для того, чтобы США были втянуты в конфликт.

О том, что Карлсон покинул Fox News, стало известно 24 апреля. Причины такого решения не уточнялись. Позже телеведущий выступил с обращением, заявив, что в американских СМИ действует запрет на обсуждение важных тем, в том числе гражданских свобод, демографических изменений, корпоративной мощи и природных ресурсов.

Что думаешь? Оцени!
    Олег Давыдов
    Обсудить
    Последние новости
    В России высказались о судьбе ЧВК «Вагнер» в Африке
    Молодой мужчина погиб под электричкой в Подмосковье
    В Казахстане задержали топ-менеджера бывшей Group-IB Кислицина
    Экс-ведущий Fox News раскритиковал попытки США противостоять России
    Зеленский заявил о заинтересованности России во вступлении Украины в НАТО
    Забившего до смерти 23-летнюю студентку осужденного заметили в зоне СВО
    41-летняя Наталья Подольская показала фигуру в купальнике
    Пауэрлифтер Кокляев назвал единственную общую черту силовых и кардиотренировок
    Болезни печени связали с уменьшением работы мозга
    Российский завод решил производить больше китайских автомобилей
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.