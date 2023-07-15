В российском городе женщина ударила девятилетнего ребенка в магазине

В Новосибирске женщина ударила 9-летнего ребенка в магазине

В Новосибирске женщина ударила в магазине девятилетнюю девочку. Подробности происшествия в российским городе приводит KP.RU.

О случившемся рассказал отец ребенка в соцсетях. По его словам, неизвестная женщина подошла к девочке, которая вместе с подругой выбирала продукты, и ударила по затылку. «От удара она ударилась носом о витрину. В результате ушиб переносицы и ссадина», — цитирует издание мужчину.

Отец пострадавшей девочки написал заявление в полицию. В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что в настоящий момент устанавливают личность женщины и все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось о том, что в Екатеринбурге воспитательница детского сада ударила ребенка проводом от зарядки. Как стало известно СМИ, воспитательница также систематически избивала других воспитанников.