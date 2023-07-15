В Госдуме юриста отделения ЛДПР в Горловке обвинили в работе на ВСУ

Депутат ГД Милонов обвинил юриста отделения ЛДПР в Горловке Воскобойникову в работе на ВСУ

Зампред комитета Госдумы РФ по делам семьи, женщин и детей Виталий Милонов пришел в отделение ЛДПР в Горловке и обвинил юриста Ирину Воскобойникову в работе на Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале ЛДПР.

Отмечается, что Милонов ворвался в отделение ЛДПР в Горловке (ДНР) и устроил скандал, «недостойный мужчины». «Он обвинил юриста Ирину Воскобойникову в работе на ВСУ… После встречи с Милоновым у Воскобойниковой случился новый инсульт», — говорится в сообщении.

В ответ в ЛДПР упрекнули парламентария в некорректном поведении и настаивают на рассмотрении этого вопроса в комиссии ГД по этике.