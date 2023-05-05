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04:24, 5 мая 2023Россия

Милонов объяснил свои поездки с передовой в Госдуму

Милонов объяснил поездки из зоны СВО в Москву выполнением обязанностей депутата
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press

Отправившийся в зону проведения российской специальной военной операции (СВО) на Украине зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов объяснил свои поездки с передовой в Госдуму. Об этом он рассказал «Ведомостям».

Депутат служит младшим сержантом артиллерии, является старшим наводчиком расчета противотанковой артиллерийской батареи. По его словам, служба идет как добровольная и неоплачиваемая. При этом Милонову периодические необходимо приезжать в Москву и Санкт-Петербург для выполнения своих обязанностей. «Иначе мне будут ставить прогулы и лишать мандата», — заявил он.

В настоящее время депутат находится в Петербурге. Однако, отметил он, через несколько дней он собирается к месту службы в зону СВО. «Молю бога, чтобы руководство разрешило мне повоевать еще», — сказал Милонов.

Ранее самомобилизовавшийся Виталий Милонов сообщал, что принимает участие в боевых действиях и пользуется своим старым позывным Густав.

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Марина Совина
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