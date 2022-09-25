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Депутат Милонов рассказал об участии в боевых действиях

Милонов рассказал, что служит младшим сержантом в противотанковой артиллерийской батарее
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Депутат Виталий Милонов рассказал, что принимает участие в боевых действиях и пользуется своим старым позывным Густав. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

По словам Милонова, позывной у него с 2014 года. Он уточнил, что служит младшим сержантом в противотанковой артиллерийской батарее. «Сейчас я помогаю тут, в противотанковой батарее, артиллерийской. Но я надеюсь, что после референдума, если будет такая возможность у меня, мне позволят, я бы хотел приехать и принять участие в голосовании в Госдуме, которое внесет вклад в воссоединение, уже юридическое, Донбасса и России. Я надеюсь, что успею добраться», — заявил он.

Ранее сообщалось, что депутат Государственной Думы РФ от партии «Единая Россия» (ЕР) Олег Колесников направил заявление на отправку в зону проведения специальный военной операции (СВО) на Украине. В настоящий момент Колесников занимает пост члена комитета Госдумы по защите конкуренции.

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Алиса Дмитриева
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