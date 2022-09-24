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Еще один депутат Госдумы попросился на фронт

Депутат Госдумы Олег Колесников подал заявление об отправке в зону спецоперации на Украине

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Депутат Государственной Думы РФ от партии «Единая Россия» (ЕР) Олег Колесников направил заявление на отправку в зону проведения специальный военной операции (СВО) на Украине. О том, что еще один российский политик попросился на фронт рассказали в пресс-службе ЕР.

В настоящий момент Колесников занимает пост члена комитета Госдумы по защите конкуренции. Депутат заявил, что имеет военный опыт и является майором запаса. «Я служил в советской армии в Польше. Был командиром самоходного артиллерийского орудия. Закончил в звании старшины, сейчас майор запаса. И я должен выполнить свой долг», – сказал он.

Ранее глава комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Картаполов заявил, что десятки депутатов Госдумы попросились на фронт в рамках проходящей в России частичной мобилизации.

23 сентября стало известно, что зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов, председатель комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин, зампред комитета по экономической политике Сергей Сокол попросили отправить их на службу в зону СВО на Украине в составе Вооруженных сил России.

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Николай Чигасов
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