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11:04, 15 июля 2023Россия

Под машину главы села Запорожской области заложили взрывное устройство

Под машину главы села Давыдовка Акимовского района Запорожской области заложили бомбу

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Под машину главы сельского совета села в Запорожской области заложили бомбу. Об этом сообщили на сайте главного управления Следственного комитета по региону.

Инцидент произошел в ночь с 13 на 14 июля в селе Давыдовка Акимовского района, когда неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под машину главы села возле здания сельсовета. Позже бомба была обнаружена, о ней незамедлительно сообщили в правоохранительные органы. В результате специалисты обезвредили взрывное устройство на месте.

По факту покушения на жизнь главы села возбудили уголовное дело, ведется следствие. Следователи также изъяли две тротиловые шашки и составные части взрывного устройства.

Днем ранее в Белгороде следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва автомобиля, в результате которого пострадали три человека. По данным пресс-службы Следственного комитета, во время движения транспортного средства сдетонировала бомба, заложенная под днищем.

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    Полина Кислицына
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