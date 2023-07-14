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16:03, 14 июля 2023Силовые структуры

Следователи возбудили дело из-за взрыва машины в Белгороде

СКР возбудил дело после подрыва машины в Белгороде, под днищем было заложено СВУ
Начало событий в новости Появились подробности взрыва машины в Белгороде с тремя пострадавшими

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Белгороде следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва автомобиля, в результате которого пострадали три человека. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, во время движения машины сдетонировало самодельное взрывное устройство (СВУ), которое было заложено под днищем.

Следствие считает приоритетной версию произошедшего — бытовой конфликт. На месте происшествия в настоящее время работает группа следователей и криминалистов. Назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, проводится допрос свидетелей, начат розыск причастных к подрыву машины.

В результате взрыва пострадали три человека, они госпитализированы в состоянии средней тяжести. Травмы получил мужчина, который в момент взрыва находился в машине, а также мать с ребенком — они проходили мимо автомобиля.

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    Любовь Ширижик
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