Следователи возбудили дело из-за взрыва машины в Белгороде

СКР возбудил дело после подрыва машины в Белгороде, под днищем было заложено СВУ

Начало событий в новости Появились подробности взрыва машины в Белгороде с тремя пострадавшими

В Белгороде следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва автомобиля, в результате которого пострадали три человека. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, во время движения машины сдетонировало самодельное взрывное устройство (СВУ), которое было заложено под днищем.

Следствие считает приоритетной версию произошедшего — бытовой конфликт. На месте происшествия в настоящее время работает группа следователей и криминалистов. Назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, проводится допрос свидетелей, начат розыск причастных к подрыву машины.

В результате взрыва пострадали три человека, они госпитализированы в состоянии средней тяжести. Травмы получил мужчина, который в момент взрыва находился в машине, а также мать с ребенком — они проходили мимо автомобиля.