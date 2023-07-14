В Белгороде при взрыве в машине пострадали три человека

Губернатор Гладков заявил, что в Белгороде при взрыве в машине пострадали три человека

Три человека пострадали при взрыве в машине, которая находилась в жилом квартале Белгорода. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его информации, травмы получил мужчина, который в момент взрыва находился в машине, а также мать с ребенком — они проходили мимо автомобиля. Пострадавших доставили в больницы Белгорода — у них диагностированы осколочные ранения нижних конечностей, врачи оценивают состояние раненых как средней степени тяжести.

«Будут проведены сеансы связи с московскими специалистами. В случае необходимости готовы отправить всех пострадавших в медицинские учреждения столицы», — написал Гладков.

Губернатор выехал на место происшествия. По его сообщению, угрозы для жителей соседних домов и квартир нет, на месте ЧП работают сотрудники оперативных служб, которые устанавливают причины случившегося.

Ранее из-за взрыва беспилотника в Белгороде пострадали два человека. У одного из них диагностировали сотрясение мозга, у другого — легкие ушибы. В результате взрыва оказались повреждены автомобили и окна квартир.