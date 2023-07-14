Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:25, 14 июля 2023Россия

В Белгороде при взрыве в машине пострадали три человека

Губернатор Гладков заявил, что в Белгороде при взрыве в машине пострадали три человека

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Три человека пострадали при взрыве в машине, которая находилась в жилом квартале Белгорода. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его информации, травмы получил мужчина, который в момент взрыва находился в машине, а также мать с ребенком — они проходили мимо автомобиля. Пострадавших доставили в больницы Белгорода — у них диагностированы осколочные ранения нижних конечностей, врачи оценивают состояние раненых как средней степени тяжести.

«Будут проведены сеансы связи с московскими специалистами. В случае необходимости готовы отправить всех пострадавших в медицинские учреждения столицы», — написал Гладков.

Губернатор выехал на место происшествия. По его сообщению, угрозы для жителей соседних домов и квартир нет, на месте ЧП работают сотрудники оперативных служб, которые устанавливают причины случившегося.

Ранее из-за взрыва беспилотника в Белгороде пострадали два человека. У одного из них диагностировали сотрясение мозга, у другого — легкие ушибы. В результате взрыва оказались повреждены автомобили и окна квартир.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    Дума одобрила повышение возраста пребывания в запасе для одной категории россиян

    Врач подсказал способы сделать тренировки на улице полезнее

    Звезда «Дома-2» со слезами на глазах рассказала о квартире покойной бабушки

    Появились фото с места взрыва в жилом районе Белгорода

    Глава МВД Молдавии подала в отставку из-за стрельбы в аэропорту

    Задыхающийся при ходьбе британец похудел на 139 килограммов и изменил свою жизнь

    На Украине заявили об отсутствии у них друзей в Белоруссии

    Из Казахстана разрешили вывозить наличные рубли

    Успешно протестирован препарат от никотиновой зависимости

    Московский поезд протаранил фуру с пивом в Северной Осетии и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости