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12:00, 14 июля 2023Силовые структуры

Появились подробности взрыва машины в Белгороде с тремя пострадавшими

Под взорванной в Белгороде машиной было установлено СВУ, есть версия о бытовом конфликте
СюжетВзрывы в Белгородской области
Начало событий в новости В Белгороде при взрыве в машине пострадали три человека

Фото: Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Под взорванным в Белгороде автомобилем Chevrolet Cruze было установлено самодельное взрывное устройство (СВУ). Подробности приводит Telegram-канал Mash.

По предварительной версии, мотивом подрыва мог стать бытовой конфликт. Злоумышленники намеревались запугать водителя машины, о чем свидетельствует небольшой размер СВУ.

В результате взрыва пострадали три человека, они госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что травмы получил мужчина, который в момент взрыва находился в машине, а также мать с ребенком — они проходили мимо автомобиля. Глава региона выехал на место происшествия. По его сообщению, угрозы для жителей соседних домов и квартир нет, на месте ЧП работают сотрудники оперативных служб, которые устанавливают причины случившегося.

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    Любовь Ширижик
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