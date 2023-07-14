Появились подробности взрыва машины в Белгороде с тремя пострадавшими
Под взорванным в Белгороде автомобилем Chevrolet Cruze было установлено самодельное взрывное устройство (СВУ). Подробности приводит Telegram-канал Mash.
По предварительной версии, мотивом подрыва мог стать бытовой конфликт. Злоумышленники намеревались запугать водителя машины, о чем свидетельствует небольшой размер СВУ.
В результате взрыва пострадали три человека, они госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что травмы получил мужчина, который в момент взрыва находился в машине, а также мать с ребенком — они проходили мимо автомобиля. Глава региона выехал на место происшествия. По его сообщению, угрозы для жителей соседних домов и квартир нет, на месте ЧП работают сотрудники оперативных служб, которые устанавливают причины случившегося.