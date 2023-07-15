На Украине заявили о резком подорожании овощей

Союз крестьянства Украины заявил о подорожании овощей на 22% из-за роста цен на топливо

Глава союза украинского крестьянства Иван Томич заявил, что стоимость овощей на Украине за месяц выросла на 22 процента. Об этом он высказался в эфире телеканала «Рада», который транслируется на YouTube.

Согласно данным Госстата, цены на картофель за месяц выросли на 22 процента — с 9,9 гривны (0,2 доллара) до 12 гривен (0,3 доллара) за килограмм; капуста стала дороже на 21 процент — с 37,6 гривны (1,02 доллара) до 45,6 гривны (1,23 доллара); яблоки на 20 процентов — с 29,8 гривны (0,8 доллара) до 35,8 гривны (0,9 доллара); стоимость моркови увеличилась на 9 процентов — с 54,7 гривны (1,48 доллара) до 59,6 гривны (1,61 доллара).

Томич объяснил, что резкое подорожание овощей произошло на фоне роста цен на топливо и конфликта на Украине. Среди других факторов он также указал миграцию сельского населения и затяжную прохладную весну, которая наблюдалась в 2023 году. В свою очередь заместитель главы всеукраинского аграрного совета Денис Марчук предупредил, что жителям Украины следует ожидать увеличение цен на мясо птицы и яйца.

«Цена и логистика на промышленное производство будет формироваться в результате формирования цен на электрику, поэтому мы увидим подорожание на мясо птицы и на яйца, эти позиции могут подняться от 5 до 15 процентов», — заключил Марчук.

Ранее на Украине предупредили о значительном росте цен на бензин. Министр экономики Украины Юлия Свириденко уточнила, что стоимость топлива увеличится более чем на 20 процентов.