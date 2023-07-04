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23:18, 4 июля 2023Бывший СССР

На Украине предупредили о значительном росте цен на бензин

Министр экономики Украины Свириденко: рост цен на бензин за месяц может превысить 20%

Фото: Engin Akyurt / Unsplash

Министр экономики Украины Юлия Свириденко в эфире телеканала «Рада» заявила, что рост цен на бензин в стране может превысить 20 процентов. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, значительный рост цен ожидается из-за того, что правительство Украины вернуло НДС и акцизы на топливо.

«Арифметически это значит, что на 8 гривен должно подорожать дизельное топливо и на 11 гривен — бензин. Многое зависит от мировой конъюнктуры. <…> До конца июля может вырасти цена», — отметила она.

Ранее в Национальной комиссии по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) сообщили, что в июле на Украине на треть поднимут цены на водоснабжение и водоотведение. Отмечается, что решение было принято на заседании 29 июня, где присутствовали руководители 33 украинских водоканалов. Также стало известно, что второе повышение цен запланировано с 1 сентября 2023 года.

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    Марина Совина
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