На Украине предупредили о значительном росте цен на бензин

Министр экономики Украины Свириденко: рост цен на бензин за месяц может превысить 20%

Министр экономики Украины Юлия Свириденко в эфире телеканала «Рада» заявила, что рост цен на бензин в стране может превысить 20 процентов. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, значительный рост цен ожидается из-за того, что правительство Украины вернуло НДС и акцизы на топливо.

«Арифметически это значит, что на 8 гривен должно подорожать дизельное топливо и на 11 гривен — бензин. Многое зависит от мировой конъюнктуры. <…> До конца июля может вырасти цена», — отметила она.

Ранее в Национальной комиссии по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) сообщили, что в июле на Украине на треть поднимут цены на водоснабжение и водоотведение. Отмечается, что решение было принято на заседании 29 июня, где присутствовали руководители 33 украинских водоканалов. Также стало известно, что второе повышение цен запланировано с 1 сентября 2023 года.