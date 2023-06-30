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03:29, 30 июня 2023Бывший СССР

На Украине на треть поднимут тарифы на водоснабжение

НКРЭКУ сообщила о повышении тарифов на водоснабжение на Украине на 32% с 1 июля

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

На Украине на треть поднимут цены на водоснабжение и водоотведение, тарифы повысятся на 32 процента с 1 июля, сообщили в Национальной комиссии по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), передает РИА Новости.

Отмечается, что решение было принято на заседании 29 июня, где присутствовали руководители 33 украинских водоканалов. Также стало известно, что второе повышение цен запланировано с 1 сентября 2023 года.

Участники совещания постановили, что на повышение цен влияет рост стоимости электроэнергии и реагентов для очищения воды, а также иные факторы.

В среднем для семьи стоимость водоснабжения и водоотведения подорожает на 60 гривен (142 рубля), пояснил член НКРЭКУ Руслан Кайдаш. «Это не слишком высокая цифра, но этим мы обеспечим надлежащую работу водоканалов и наличие воды в кране надлежащего качества», — подчеркнул он.

Ранее на Украине объяснили необходимость повышения тарифов на электричество. Министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что это необходимо для выживания энергосистемы.

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    Марина Совина
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