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20:55, 15 июля 2023Мир

Нетаньяху объяснил причину своей госпитализации

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что чувствуют себя хорошо после обезвоживания

Фото: Jil Cohen-Magen / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху из госпиталя заявил, что чувствует себя очень хорошо после своего недомогания на фоне обезвоживания. Обращение премьера опубликовал израильский портал Ynet.

«Вчера провел некоторое время на озере Кинерет на солнце, без головного убора и без воды, плохая идея», — сказал он, призвав израильтян в жаркую погоду пить больше воды и меньше времени проводить на солнце.

«Чувствую себя сейчас очень хорошо», — добавил Нетаньяху.

Ранее израильский премьер прибыл в отделение неотложной помощи с жалобами на плохое самочувствие. Он прибыл в отделение неотложной помощи больницы Шеба в пригороде Тель-Авива. Уточняется, что, находясь дома, Нетаньяху ненадолго потерял сознание.

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    Глеб Бажуткин
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