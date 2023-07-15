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13:59, 15 июля 2023Мир

В Испании задержали более 10 лет скрывавшегося от американских властей украинца

В аэропорту Барселоны задержали более 10 лет скрывавшегося от властей США украинца

Фото: Nacho Doce / Reuters

Национальная полиция Испании задержала гражданина Украины, более 10 лет скрывавшегося от американских властей. Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительных органов страны.

Задержание произошло в минувший вторник в аэропорту Барселоны. Операцию провели при поддержке ФБР США и Интерпола. По данным пресс-службы, за период с 2006 по 2011 год мужчина вместе с сообщниками совершил мошенничество в крупном размере путем создания и распространения вредоносного программного обеспечения. Пользуясь сложной сетью серверов, преступник заражал компьютеры, а затем вынуждал жертв платить ему за поддельные антивирусные ПО.

Представитель пресс-службы добавил, что от рук мошенника пострадали сотни тысяч жертв по всему миру. Общий ущерб от противозаконных действий гражданина Украины оценили более чем в 70 миллионов долларов. Суд постановил заключить преступника под стражу.

В июне стало известно, что в Санкт-Петербурге сотрудниками правоохранительных органов был задержан россиянин, который числился в базе федерального розыска Интерпола. Ранее мужчина скрылся от органов канадского МВД.

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    Полина Кислицына
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