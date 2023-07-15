В российском городе медведь загрыз девушку

Управление МВД по Магаданской области: в Магадане медведь напал на девушку и загрыз ее

В Магадане медведь напал на девушку и загрыз ее. О происшествии в российском городе сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

Об инциденте в районе Танкодрома стало известно в субботу, 15 июля, около 15 часов дня по местному времени. В дежурную часть поступил звонок о том, что медведь напал на человека. Полицейские, охотоведы и сотрудники Росгвардии, которые приехали на место происшествия, увидели там бурого медведя и тело девушки.

Напавшее животное было застрелено. В настоящий момент следователи осматривают место происшествия. По факту случившегося ведется проверка.

Ранее в июле в селе Горячие Ключи на курильском острове Итуруп медведь напал на сторожа, который пытался защитить от хищника свою собаку. В результате инцидента мужчину пришлось госпитализировать. После нападения медведя охотоведы дежурили вблизи села, однако зверь больше там не появлялся.