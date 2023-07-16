Российские средства ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников

Минобороны: уничтожены 13 беспилотников ВСУ, перехвачены 3 снаряда HIMARS, 2 ракеты С-200

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 13 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 16 июля, сообщило Минобороны России.

Отмечается, что цели были поражены в районах Пилиповки Луганской Народной республики (ЛНР), села Триполье Донецкой народной республики (ДНР), города Пологи, села Чапаевка, поселка Азов, города Токмак и села Любимовка Запорожской области, а также в районе Новой Каховки Херсонской области.

В российском оборонном ведомстве добавили, что также за последние сутки российские военные перехватили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и две ракеты зенитного ракетного комплекса С-200, переоборудованные в вариант для поражения наземных целей.