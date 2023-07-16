В Минобороны рассказали о 15 отбитых атаках ВСУ на донецком направлении
Российские военные из «Южной» группировки войск за минувшие сутки отразили 15 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом в воскресенье, 16 июля, сообщило Минобороны России.
Как уточнили в ведомстве, украинские военные пытались организовать наступление близ населенных пунктов Белогоровка Луганской народной республики, а также Веселое, Первомайское, Северное, Красногоровка, Новомихайловка, Орехово-Василевка и Марьинка. Все атаки были отбиты.
В Итоге ЗСУ лишились на данном направлений 270 бойцов, пяти автомобилей и двух боевых бронированных машин. Кроме того, Вооруженные силы РФ уничтожили два склада близ населенных пунктов Ивано-Дарьевка и Раздоловка в ДНР, где хранились боеприпасы 4-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины и 54-й механизированной бригады ВСУ.
Днем ранее, 15 июля, сообщалось, что российские войска отразили 17 атак ВСУ в ДНР и ЛНР.