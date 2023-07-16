В Минобороны рассказали о 15 отбитых атаках ВСУ на донецком направлении

В Минобороны заявили, что российские военные отразили 15 атак ВСУ на донецком направлении

Российские военные из «Южной» группировки войск за минувшие сутки отразили 15 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом в воскресенье, 16 июля, сообщило Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, украинские военные пытались организовать наступление близ населенных пунктов Белогоровка Луганской народной республики, а также Веселое, Первомайское, Северное, Красногоровка, Новомихайловка, Орехово-Василевка и Марьинка. Все атаки были отбиты.

В Итоге ЗСУ лишились на данном направлений 270 бойцов, пяти автомобилей и двух боевых бронированных машин. Кроме того, Вооруженные силы РФ уничтожили два склада близ населенных пунктов Ивано-Дарьевка и Раздоловка в ДНР, где хранились боеприпасы 4-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины и 54-й механизированной бригады ВСУ.

Днем ранее, 15 июля, сообщалось, что российские войска отразили 17 атак ВСУ в ДНР и ЛНР.

