Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:03, 16 июля 2023Россия

В Минобороны рассказали о 15 отбитых атаках ВСУ на донецком направлении

В Минобороны заявили, что российские военные отразили 15 атак ВСУ на донецком направлении

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Российские военные из «Южной» группировки войск за минувшие сутки отразили 15 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом в воскресенье, 16 июля, сообщило Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, украинские военные пытались организовать наступление близ населенных пунктов Белогоровка Луганской народной республики, а также Веселое, Первомайское, Северное, Красногоровка, Новомихайловка, Орехово-Василевка и Марьинка. Все атаки были отбиты.

В Итоге ЗСУ лишились на данном направлений 270 бойцов, пяти автомобилей и двух боевых бронированных машин. Кроме того, Вооруженные силы РФ уничтожили два склада близ населенных пунктов Ивано-Дарьевка и Раздоловка в ДНР, где хранились боеприпасы 4-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины и 54-й механизированной бригады ВСУ.

Днем ранее, 15 июля, сообщалось, что российские войска отразили 17 атак ВСУ в ДНР и ЛНР.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил об отсутствии у ВСУ успехов при контрнаступлении

    Белье бренда Ким Кардашьян спасло девушку от четырех выстрелов

    ВСУ атаковали автомобильный пункт пропуска в приграничном российском регионе

    Полиция Ирана усилит контроль за соблюдением норм ношения хиджаба

    В Минобороны рассказали об уничтожении складов боеприпасов ВСУ

    Российские средства ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников

    Лучший бомбардир «Зенита» ответил на вопрос о возможном переходе в «Спартак»

    Российские военные поразили пункт управления штурмовой бригады ВСУ в ДНР

    Татьяну Васильеву перевели в неврологическое отделение

    В Минобороны рассказали о 15 отбитых атаках ВСУ на донецком направлении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости