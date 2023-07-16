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15:05, 16 июля 2023Мир

В Австрии призвали власти учитывать мнение населения по санкциям против России

Австрийская оппозиция потребовала учитывать мнение населения в вопросах санкций против РФ
СюжетНаселение России:

Фото: Jacek Dylag / Unsplash

Власти должны учитывать мнение граждан, принимая решения по ключевым политическим вопросам, включая антироссийские санкции, заявил председатель оппозиционной правой Австрийской партии свободы (АПС) Херберт Кикль в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По его словам, правительство страны утратило поддержку населения, поэтому необходимо как можно скорее провести досрочные выборы, чтобы австрийцы «могли определить будущее родины».

«Народ также должен иметь право голоса по таким ключевым вопросам, как нейтралитет или санкции в отношении России», — призвал политик.

Кикль неоднократно выступал против антироссийских санкций. Так, в мае он призвал отказаться следовать планам Евросоюза и не вводить эмбарго на российские энергоносители. Он пояснил, что в ином случае национальную промышленность ожидает катастрофа.

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    Варвара Кошечкина
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