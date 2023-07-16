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22:06, 16 июля 2023Экономика

Сбербанк получил банкноты номиналом в 5 и 10 рублей

«Ъ»: кассовые центры Сбербанка Москвы и Подмосковья получили банкноты в 5 и 10 рублей

Фото: Alexander Legky / Russian Look

В кассово-инкассаторские центры Сбербанка Москвы и Подмосковья начали поступать банкноты номиналом в пять и десять рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В кредитной организации рассказали, что в ближайшее время ожидаются дополнительные партии. После новые банкноты направят для работы в отделения банка и клиентам, получающим услуги по доставке размена.

В начале марта зампредседателя Центрального банка Сергей Белов объявил, что новые банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей презентуют летом 2023 года. У купюр обновят дизайн, усовершенствуют защиту и сделают их более устойчивыми к износу.

Ранее Сергей Белов сообщил, что регулятор планирует возобновить в конце 2022 года печать денежных купюр номиналом в десять рублей.

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    Юлия Мискевич
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