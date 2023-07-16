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21:14, 16 июля 2023Экономика

В Турции резко подорожал бензин

Halk TV: цены на бензин в Турции за ночь выросли более чем на 20%

Фото: Erik Mclean / Unsplash

Власти Турции увеличили более чем на 20 процентов стоимость литра бензина и дизельного топлива в ночь на воскресенье, 16 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Halk TV.

Отмечается, что это вызвало недовольство среди местных жителей. По данным телеканала, решение было ожидаемым после повышения в начале июля до 20 процентов ставки налога на добавленную стоимость.

Теперь литр бензина стоит на заправках 34,05 лиры (1,30 доллара) вместо 28,05 (1,07 доллара) в субботу, дизтоплива — 32,32 лиры (1,23 доллара) в сравнении с 26,32 (1,01 доллара) днем ранее.

С начала текущего года топливо в стране подорожало более чем на 60 процентов. Отмечается, что рост происходит на фоне волатильности на местных рынках и экономической нестабильности.

12 июля сообщалось, что биржевая цена бензина АИ-92 по национальному индексу, отслеживающему среднюю цену во всех регионах России, обновила исторический рекорд, впервые превысив 60 тысяч рублей за тонну.

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    Марина Совина
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