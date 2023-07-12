Цены на бензин в России обновили исторический рекорд

Цены на бензин АИ-92 на СПбМТСБ впервые в истории превысили 60 тысяч рублей за тонну

Биржевая цена бензина АИ-92 по национальному индексу, отслеживающему среднюю цену во всех регионах России, обновила исторический рекорд, впервые превысив 60 тысяч рублей за тонну, следует из данных торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

В верхней точке тонна АИ-92 дорожала на 0,47 процента по сравнению с предыдущим закрытием торгов, до 60,017 тысячи рублей. Накануне, 11 июля, стоимость бензина этой марки впервые пробила отметку в 59 тысяч рублей за тонну.

Бензин АИ-95 в ходе торгов 12 июля прибавил 0,7 процента и достиг 66,6 тысячи рублей за тонну. Летний дизель подорожал на 0,47 процента, до 52,4 тысячи. Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) увеличилась на 1,77 процента и торговалась по 22,6 тысячи.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России потребовала увеличить продажи нефтепродуктов на бирже. Подготовленный документ предполагает увеличение на процентный пункт, то есть до 13 процентов для бензина и до 9,5 процента для дизельного топлива. Таким образом ведомство хочет добиться увеличения предложения на бирже.

Цены на бензин в России ставят рекорды на фоне решения властей снизить выплаты по демпферному механизму в два раза. Эта мера позволит сэкономить 30-50 миллиардов рублей в месяц бюджетных трат. Демпфер предусматривал компенсацию нефтяным компаниям за продажу топлива в России дешевле, чем на экспорт.