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15:14, 16 июля 2023Мир

Президент Болгарии высказался о намерении Украины продолжать конфликт

Радев: Киев хочет продолжить конфликт, несмотря на последствия для других стран
Румен Радев

Румен Радев. Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Киев намерен продолжать боевые действия, несмотря на последствия для других стран региона, заявил президент Болгарии Румен Радев. Видеофрагмент его общения с журналистами опубликовал «Блиц» на YouTube.

По словам болгарского лидера, Украина настаивает на продолжении военного конфликта, однако за это платит вся Европа. При этом лидеры европейских стран пытаются убедить в том, что «направляя военную помощь, они, напротив, повышают нашу безопасность», подчеркнул президент.

Радев сказал, что ситуация усугубляется и жертв конфликта становится все больше.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Болгария отказалась предоставлять Киеву оружие в качестве помощи.

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    Варвара Кошечкина
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