Радев: Киев хочет продолжить конфликт, несмотря на последствия для других стран

Киев намерен продолжать боевые действия, несмотря на последствия для других стран региона, заявил президент Болгарии Румен Радев. Видеофрагмент его общения с журналистами опубликовал «Блиц» на YouTube.

По словам болгарского лидера, Украина настаивает на продолжении военного конфликта, однако за это платит вся Европа. При этом лидеры европейских стран пытаются убедить в том, что «направляя военную помощь, они, напротив, повышают нашу безопасность», подчеркнул президент.

Радев сказал, что ситуация усугубляется и жертв конфликта становится все больше.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Болгария отказалась предоставлять Киеву оружие в качестве помощи.