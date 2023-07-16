Названо количество выведенных из строя БМП Bradley

Oryx: треть переданных Киеву США БМП Bradley уже уничтожили или повредили

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли треть боевых машин пехоты (БМП) Bradley, переданных США Киеву. Об этом сообщает издание Insider со ссылкой на данные нидерландского сайта оборонной аналитики и исследования военных действий Oryx.

По оценке экспертов сайта, ВСУ потеряли 34 бронемашины — БМП были либо уничтожены, либо повреждены, либо брошены. Учитывая, что США передали Украине 109 боевых машин Bradley, можно считать, что треть техники потеряна.

Также журналисты сослались на данные газеты The New York Times, согласно которым Bradley получила только 47-я механизированная бригада Украины. Авторы назвали количество переданных БМП — 99 единиц. «Потери не являются неожиданными и, по-видимому, они случились в первые несколько дней контрнаступления», — подытожили журналисты Insider.

В конце июня источники The New York Times сообщили, что Вооруженные силы (ВС) России уничтожили или повредили 17 американских боевых машин пехоты (БМП) Bradley. Также высокопоставленный военный представитель США признал, что темп контрнаступления ВСУ оказался более медленным, чем предполагалось.