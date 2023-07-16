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05:14, 16 июля 2023Бывший СССР

Российская авиация совершила более 40 вылетов для ударов по объектам ВСУ

Минобороны: авиация группировки «Центр» совершила более 40 вылетов, ударив по объектам ВСУ

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российская авиация совершила более 40 вылетов для ударов по объектам украинских войск, уничтожив технику противника. Об этом сообщил начальник пресс-центра российской группировки войск «Центр» Александр Савчук, передает РИА Новости.

Он уточнил, что удары были нанесены по пунктам временной дислокации, складу боеприпасов, а также восьми районам сосредоточения живой силы и огневых средств украинской армии. По словам Савчука, российские военнослужащие уничтожили украинскую гаубицу Д-30 и два расчета 120-миллиметрового миномета.

Ранее штурмовая и армейская авиация российской группировки «Запад» нанесла восемь авиаударов по силам и средствам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении.

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    Марина Совина
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