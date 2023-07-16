Российская авиация совершила более 40 вылетов для ударов по объектам ВСУ

Минобороны: авиация группировки «Центр» совершила более 40 вылетов, ударив по объектам ВСУ

Российская авиация совершила более 40 вылетов для ударов по объектам украинских войск, уничтожив технику противника. Об этом сообщил начальник пресс-центра российской группировки войск «Центр» Александр Савчук, передает РИА Новости.

Он уточнил, что удары были нанесены по пунктам временной дислокации, складу боеприпасов, а также восьми районам сосредоточения живой силы и огневых средств украинской армии. По словам Савчука, российские военнослужащие уничтожили украинскую гаубицу Д-30 и два расчета 120-миллиметрового миномета.

Ранее штурмовая и армейская авиация российской группировки «Запад» нанесла восемь авиаударов по силам и средствам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении.