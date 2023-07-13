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05:14, 13 июля 2023Россия

Российская авиация нанесла восемь ударов по ВСУ на купянском направлении

Авиация группировки «Запад» нанесла восемь ударов по ВСУ на купянском направлении

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Штурмовая и армейская авиация российской группировки «Запад» нанесла восемь авиаударов по силам и средствам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки, полковник Сергей Зыбинский.

Он уточнил, что российские военные ударили по силам 14-й отдельной мехбригады и 103-й отдельной бригады теробороны ВСУ на купянском направлении.

Ранее Минобороны России сообщило, что военнослужащие Западной группировки войск на купянском направлении нанесли удары по позициям противника в районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка, Новомлынск, Кисловка, Ольшана, Котляровка, Красное Первое Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики. В ведомстве уточнили, что потери противника составили до 20 бойцов, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубицы Мста-Б и Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50.

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    Марина Совина
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