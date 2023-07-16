Глава Дагестана раскритиковал рейд в мечети Подмосковья

Глава Дагестана Меликов вслед за Кадыровым раскритиковал рейд в мечети Подмосковья

Глава Дагестана Сергей Меликов раскритиковал действия силовиков, устроивших рейд в молельном доме в подмосковных Котельниках. По его мнению, подобные действия «могут бросить тень» на всю структуру. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Меликов признался, что ему было очень неприятно видеть кадры из мечети в Подмосковье. «Знаю на своем опыте — служба службой, но религиозные чувства других людей оскорблять никогда нельзя!» — заявил глава глава республики.

Также он задался вопросом, насколько было оправданно решение сотрудников правоохранительных органов проводить рейд в особый для мусульман день и «почему в своих высказываниях они были так несдержанны». Глава Дагестана добавил, что ему сложно судить, так как он не знает предыстории рейда, «но что бы там ни было, главное — оставаться человеком».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал рейд провокацией. Также он выразил мнение, что подобные акции без соблюдения должностных инструкций «скорее напоминают бандитский налет и заслуживают по меньшей мере служебного выговора».

В подмосковном Дзержинском полицейские ворвались к мусульманам во время намаза и попали на видео. Силовики просили верующих предъявить документы прямо во время молитвы. После случившегося мусульманская община городского округа Котельники записала видеообращение, в котором обвинила силовиков в неуважении к молящимся. В свою очередь, жители Котельников также записали обращение к президенту, в котором заявили о правомерности действий силовиков, а также о том, что в ходе проверки были выявлены нарушения.