В Госдуме заявили о непричастности ОМОНа к рейду в подмосковной мечети

Депутат Хинштейн: сотрудники ОМОН и Росгвардии не имеют отношения к рейду в Дзержинске

Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн прокомментировал сообщения о рейде правоохранительных органов в мечети в Московской области. Соответствующее заявление он сдела в своем Telegram-канале.

Как утверждает парламентарий, сотрудники ОМОН, как и других подразделений Росгвардии, не имеют никакого отношения к произошедшему.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал рейд силовиков на молельные дома в Котельниках провокацией и отметил, что подобные акции «скорее напоминают бандитский налет и заслуживают по меньшей мере служебного выговора».

14 июня стало известно, что в подмосковном Дзержинском полицейские ворвались к мусульманам во время намаза и попали на видео. Силовики просили верующих предъявить документы прямо во время молитвы.