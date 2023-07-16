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22:34, 16 июля 2023Мир

В США рассказали о перспективах ядерной сделки с Ираном

Координатор Белого дома Кирби заявил, что США далеки от ядерной сделки с Ираном
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу Fox News рассказал о перспективах ядерной сделки с Ираном. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Соединенные Штаты на данный момент сфокусированы на переговорах с Ираном о возвращении удерживаемых там американских граждан. Отвечая на вопрос о наличии неформальных коммуникаций США и Ирана по новой ядерной сделке, Кирби заявил, что «никакой сделки сейчас нет».

По его словам, если власти Ирана начнут предпринимать шаги к снижению ядерной напряженности, это будет хорошо для региона.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что США тайно возобновили переговоры с Ираном для освобождения своих заключенных и сдерживания развития ядерной программы. Отмечается, что представители Белого дома как минимум трижды ездили в Оман для косвенных контактов.

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    Марина Совина
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