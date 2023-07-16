«Тинькофф» введет новую комиссию за пополнение карт «Мир»

«Тинькофф» с 31 июля введет комиссию за пополнение карт «Мир» через сторонние банкоматы

«Тинькофф банк» с 31 июля введет комиссию за пополнение карт платежной системы «Мир» через банкоматы сторонних банков, не являющихся партнерами. Об этом сообщает ТАСС.

В поддержке кредитной организации уточнили, что в настоящий момент партнерами банка «Тинькофф» являются МКБ, ВТБ, «Открытие» и «Почта банк».

Отмечается, что комиссия будет взиматься в соответствии с тарифом расчетной карты. В частности, по тарифу Tinkoff Black при пополнении карты в сторонних банках комиссия составит 2 процента, резюмировали в поддержке.

Ранее стало известно, что председатель правления банка «Тинькофф» Станислав Близнюк поддержал предложение создать в России альтернативу платежной системе «Мир». Он уточнил, что «нет идеи сделать copy-paste, есть идея сделать что-то другое».