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22:21, 16 июля 2023Россия

Керченская паромная переправа приостановила работу

ГУ МЧС по Крыму сообщило о приостановке работы Керченской паромной переправы

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Работа Керченской паромной переправы приостановлена. Об этом сообщили в воскресенье, 16 июля, в Telegram-канале ГУ МЧС по Крыму.

«По информации Керченского морского порта работа Керченской паромной переправы временно приостановлена», — говорится в сообщении.

Причины приостановки работы переправы не уточняются.

10 июля Керченская паромная переправа приостановила работу из-за ухудшения погодных условий.

Из-за пробок на подъезде к Крымскому мосту большие десантные корабли начали перевозить машины на переправе. В Росавтодоре объяснили загруженность транспортной артерии началом сезона отпусков. Власти организовали подвоз воды к ожидающим досмотра автомобилям и установили биотуалеты.

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    Марина Совина
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