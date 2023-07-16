ГУ МЧС по Крыму сообщило о приостановке работы Керченской паромной переправы

Работа Керченской паромной переправы приостановлена. Об этом сообщили в воскресенье, 16 июля, в Telegram-канале ГУ МЧС по Крыму.

«По информации Керченского морского порта работа Керченской паромной переправы временно приостановлена», — говорится в сообщении.

Причины приостановки работы переправы не уточняются.

10 июля Керченская паромная переправа приостановила работу из-за ухудшения погодных условий.

Из-за пробок на подъезде к Крымскому мосту большие десантные корабли начали перевозить машины на переправе. В Росавтодоре объяснили загруженность транспортной артерии началом сезона отпусков. Власти организовали подвоз воды к ожидающим досмотра автомобилям и установили биотуалеты.