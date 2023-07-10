Работу Керченской паромной переправы снова приостановили

Работу Керченской паромной переправы снова временно остановили из-за ухудшения погоды

Керченская паромная переправа снова приостановила работу. Об этом сообщает управление МЧС по республике Крым в Telegram-канале.

«По информации Керченского морского порта, в связи с ухудшением погодных условий работа Керченской паромной переправы временно приостановлена», — говорится в сообщении министерства.

Вечером в воскресенье, 9 июля, работу переправы уже приостанавливали из-за плохой погоды, в частности, из-за сильного ветра.

Из-за пробок на подъезде к Крымскому мосту большие десантные корабли начали перевозить машины на переправе. В Росавтодоре объяснили загруженность транспортной артерии началом сезона отпусков. Сейчас в пробке у моста находятся более 1,2 тысячи автомобилей, которые ожидают досмотра. Власти организовали им подвоз воды и поставили биотуалеты.