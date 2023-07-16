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09:10, 16 июля 2023Россия

В российском городе двое подростков упали с 26-го этажа на стройке

В Новосибирске двое подростков упали с высоты 26-го этажа во время строительных работ

Фото: Anton Vaganov / Reuters

В Новосибирске двое подростков упали с высоты 26-го этажа во время строительных работ. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» («МК»).

По данным издания, мальчиков 15 и 17 лет на стройку привел отец. Причина, по которой дети упали с высоты, не уточняется. Один из подростков погиб на месте. Второго госпитализировали с множественными травмами.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 216 Уголовного Кодекса РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»). В настоящее время проводятся все необходимые экспертизы.

Ранее в городе Тихвин Ленинградской области семиклассник попал в реанимацию после прогулки в заброшенном здании мясокомбината.

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    Марина Совина
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