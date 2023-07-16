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03:03, 16 июля 2023Мир

Пушков объяснил отсутствие рациональности в политике США

Сенатор Пушков призвал не искать стратегическую осмысленность в действиях США

Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что искать стратегическую осмысленность во всех действиях США — значит придавать им больше политического интеллекта, чем у них есть на самом деле. Такое мнение он выразил в своем Telegram-канале.

По словам Пушкова, американцы, как правило, «идут туда, где есть деньги и где их можно получить от торговли или выгодно вложить». По мнению сенатора, именно этот подход стал причиной участия Соединенных Штатов в создании военной индустрии гитлеровской Германии, продажи станков Советскому Союзу до холодной войны и вкладывания денег в КНР после оттепели в отношениях. Пушков считает, что во всех перечисленных случаях стратегический интерес уступал желанию получить прибыль.

В качестве доказательства политической иррациональности США сенатор привел многочисленные войны, развязанные Вашингтоном, которые были выгодны для военно-промышленного комплекса (ВПК), но не для всей Америки.

Ранее Пушков заявил о лишенном политического реализма коммюнике НАТО. Пушков отметил: Североатлантический альянс видит будущее Украины в альянсе, но при этом Киев должен выполнить ряд условий.

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    Екатерина Подвигина
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