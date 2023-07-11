Пушков заявил о лишенном политического реализма коммюнике НАТО

Пушков: заявление НАТО с курсом на конфронтацию с Москвой лишено политического реализма

Коммюнике саммита НАТО лишено политического реализма, декларируется курс на жесткую конфронтацию с Москвой, где Украине отведена роль расходного материала. Об этом в своем Telegram-канале заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Пушков отметил: Североатлантический альянс видит будущее Украины в альянсе, но при этом Киев должен выполнить ряд условий. «Коммюнике саммита НАТО лишено политического реализма. Оно декларирует курс альянса на жесткую конфронтацию с Россией, в которой Украине отведена роль расходного материала», — подчеркнул Пушков.

При этом государства НАТО назвали Россию самой серьезной угрозой безопасности в Евро-Атлантическом регионе.

В НАТО также подтвердили планы оказывать Молдавии практическую помощь в сфере обороны и безопасности, а также «право» Грузии на вступление в альянс при условии выполнения плана действий по членству.