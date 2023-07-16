Стало известно о начале штурма на Времевском выступе

Комбат «Востока» Ходаковский: на Времевском выступе тяжелые бои, десант начинает штурм

На Времевском выступе на Южно-Донецком участке фронта идут тяжелые бои, десант начинает штурм. Об этом сообщил замначальника Росгвардии по Донецкой народной республике (ДНР) Александр Ходаковский в своем Telegram-канале.

Командир батальона «Восток» ДНР подчеркнул высокую напряженность на данном направлении. «Желая реабилитироваться перед "партнерами", [президент Украины Владимир] Зеленский решил не считаться с потерями и поднял ставки. О накале страстей свидетельствуют сообщения с фронта», — добавил он.

Так, в одном сообщении, которое привел Ходаковский, говорится, что командир полка ВС России покинул вспомогательный пункт управления (ВПУ) и возглавил одну из штурмовых групп, а десант начинает штурм. Согласно другому сообщению с фронта, в первых рядах были замечены иностранные наемники, а севернее села Новая Астрахань в Луганской народной республике (ЛНР) слышали французскую речь.

Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр признала, что российские войска ведут активное наступление на купянском направлении. Она отметила, что российские военнослужащие продолжают наступление на авдеевском и марьинском направлениях, там ведутся бои.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. В обращении к согражданам президент России Владимир Путин объяснил, что такими действиями Москва отреагировала на просьбы глав Донецкой и Луганской народной республик о помощи.