Минобороны Украины признало активное наступление России на купянском направлении

Замглавы Минобороны Украины признала активное наступление России на купянском направлении

Российские войска ведут активное наступление на купянском направлении. Об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале.

«На востоке ситуация несколько обострилась. Враг два дня подряд активно наступает на купянском направлении в Харьковской области. Мы в обороне», — признала Маляр, уточнив, что на этой территории идут ожесточенные бои.

Она добавила, что российские военнослужащие продолжают наступление на авдеевском и марьинском направлениях, там ведутся бои. На северном фланге Артемовска, по ее утверждению, украинские войска пытаются удержать позиции.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили огневые позиции Вооруженных сил Украины, а также взяли в плен восемь бойцов противника на купянском направлении.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. В обращении к согражданам президент России Владимир Путин объяснил, что такими действиями Москва отреагировала на просьбы глав Донецкой и Луганской народной республик о помощи.