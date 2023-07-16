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16:19, 16 июля 2023Бывший СССР

Минобороны Украины признало активное наступление России на купянском направлении

Замглавы Минобороны Украины признала активное наступление России на купянском направлении

Фото: РИА Новости

Российские войска ведут активное наступление на купянском направлении. Об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале.

«На востоке ситуация несколько обострилась. Враг два дня подряд активно наступает на купянском направлении в Харьковской области. Мы в обороне», — признала Маляр, уточнив, что на этой территории идут ожесточенные бои.

Она добавила, что российские военнослужащие продолжают наступление на авдеевском и марьинском направлениях, там ведутся бои. На северном фланге Артемовска, по ее утверждению, украинские войска пытаются удержать позиции.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили огневые позиции Вооруженных сил Украины, а также взяли в плен восемь бойцов противника на купянском направлении.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. В обращении к согражданам президент России Владимир Путин объяснил, что такими действиями Москва отреагировала на просьбы глав Донецкой и Луганской народной республик о помощи.

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    Варвара Родикова
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