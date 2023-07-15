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14:32, 15 июля 2023Бывший СССР

Российские военные поразили позиции ВСУ и взяли пленных на купянском направлении

Российские военные поразили позиции ВСУ и взяли восемь пленных на купянском направлении

Фото: РИА Новости

Российские военные уничтожили огневые позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также взяли в плен бойцов противника на купянском направлении. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства обороны РФ со ссылкой на командира штурмовой группы Западного военного округа.

По словам командира взвода ЗВО с позывным Архангел, им удалось застать противника врасплох — в момент атаки бойцы ВСУ, находившиеся в районе развалин промзоны, отдыхали. Российские военные разделились на несколько групп и малыми силами из стрелкового оружия уничтожили огневые точки врага. Он отметил, что группе удалось не только взять восемь пленных, но и уничтожить нескольких солдат с украинской стороны.

После этого российские военные закрепились на рубеже и допросили пленных. Впоследствии они передали в штаб группировки «Запад» ценную информацию, которая помогла российским подразделениям продвинуться вперед.

В этот же день стало известно, что российские войска отразили две атаки ВСУ на краснолиманском направлении — в районе села Торского Донецкой народной республики (ДНР) и населенного пункта Макеевка Луганской народной республики (ЛНР).

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    Полина Кислицына
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